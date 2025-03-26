Trabzon'da Filistin'e Yardım İçin Hat Sanatı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da Filistin'e Yardım İçin Hat Sanatı Etkinliği

Trabzon\'da Filistin\'e Yardım İçin Hat Sanatı Etkinliği

Trabzon'da düzenlenen etkinlikte hat sanatı ile Filistin'e yardım toplandı. Vatandaşlar destek oldu.

26.03.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da hat sanatçılarının yaptığı çizimler ile Filistin'e yardım toplandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde Filistin'e destek için yardım çadırı kuran Hayrat Vakfı tarafından bir etkinlik düzenledi. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir ve Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hat sanatçıları tarafından Filistin'e yardım toplandı. Filistin'e yardım etmek isteyen vatandaşların isimleri hat sanatı ile yazılarak hediye edilirken, Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir, hat sanatına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Demir, "Yardımsever insanlarımızın burada Gazze'ye yardımlarını yaparak destek veriyorlar. Bizde burada hem yardımsever kardeşlerimizin isimlerini yazarak onların yapmış olduğu desteğe bir şekilde katkı sunmuş oluyoruz. Hat sanatı Kuran dilidir. Kuran alfabesidir. Asıl mevzu zaten Kuran-ı Kerim'in yazılması mevzusudur. Kuran'a gösterilen hürmetten dolayı hat sanatına ayrıca hürmet gösterilmekte. milletimiz talep ediyor. Gelip isimlerini yazdırıyorlar. Bu vesileyle bizde Gazze'ye bir nebze olsun yardım etmiş bulunmaktayız. Fazla kalabalık olduğu için genelde vatandaşlarımızın taleplerini kırmamaya çalışıyoruz. Çadırımızın burada durmaya devam edecek. Bir etkinlik olarak bunu düzenledik. İnşallah nasip olursa inşallah ilerleyen günlerde tekrar aynı etkinliği yaparız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ortahisar, Filistin, trabzon, Hayrat, Güncel, Sanat, Yerel, Gazze, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Filistin'e Yardım İçin Hat Sanatı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Filistin'e Yardım İçin Hat Sanatı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement