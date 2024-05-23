Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi İçin 3. Toplantı Gerçekleştirildi

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yatırım konusunda ilk sıraya koyduğu Hafif Raylı Sistem Toplu Ulaşım Projesi için 3. toplantı Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan Genç, 2025 yılında projenin, yapım aşamasına geleceğini söyledi.

Trabzon'da uzun zamandır gündemde olan Hafif Raylı Sistem Toplu Ulaşım Projesi için 3. toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kerem Yeğnidemir, Şube Müdürü Nurseda Karagöz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı katıldı.

Projeyi kararlılıkla takip ettiğini belirten Başkan Genç, "Bilindiği üzere Trabzon Ulaşım Ana Planı 11 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştı. Bu plana bağlı olarak Trabzon Hafif Raylı Toplu Ulaşım Sistemi'nin güzergah etütleri ve avan çalışmalar tamamlanmış, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilmesi 16 Ekim 2023 tarihinde kararlaştırılmıştır. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından seçim öncesi ilk sıraya koyduğumuz bu projeyi kararlılıkla takibe başladık. 24 Nisan 2024 tarihinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak uygulama projelerinin hazırlanması ve tüm yapım işleri için protokol imzaladık. Uygulama projelerinin ihale aşamasına gelmesinin ardından projenin üçüncü toplantısını Ankara'da gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Genç, "Güzergah tespitine yönelik yapılan teknik analiz çalışmalarının sonuçlarını ele aldığımız ve oldukça verimli geçen toplantı, proje üzerindeki heyecanımızı bir kat daha artırdı. Uygulama projelerinin kısa sürede ihale edilmesini ve 2025 yılında yapım aşamasına gelinmesini bekliyoruz. Bu konuda tam mutabakat sağladık. Trabzon Hafif Raylı Toplu Ulaşım Sistemi Projesi'nin hayata geçmesinin ilk adımını atan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, katkı ve emekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'e, tüm milletvekillerimize ve teknik ekibe şükranlarımı sunuyorum. Israrlı takibe ve gereken her türlü işlemi hızla gerçekleştirmeye kararlı olduğumuz projenin Trabzon'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON