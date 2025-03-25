Trabzon'da İmamoğlu İçin Adalet Nöbeti

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) Trabzon'da Atatürk Anıtı'nın önünde toplanan yüzlerce Trabzonlu, Ekrem İmamoğlu'nun özgür bırakılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, Trabzon'da 'Adalet Nöbeti'yle devam ediyor. Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüyerek haksızlığa karşı ses yükselten ve yaşanan süreci protesto eden Trabzonlu vatandaşlar, bugün Meydan Parkı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Meydan Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki toplanan her yaştan ve görüşten yüzlerce vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı, oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden yazdığı mektup ve mesajları okunurken, vatandaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları attı, Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce özgür bırakılmasını istedi.

"Siz kendi bakanınızın bir temizlik şirketine temizlik malzemesi verdiğinde niçin soruşturma açmadınız?"

Saadet Partisi GİK Üyesi Cevat Kurt, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen oturma eylemine katılarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir insanın insan olduğunu anlamak için bir toplu iğneyi onun eline batırdığınızda o insan tepki veriyorsa onun o an insan olduğu anlaşılmaz sadece canlı olduğu anlaşılır. Ama o insan başkasına kendisi gibi düşünmeyen, farklı düşünen hatta çok acı muhalefet yapan bir insana, bir insan topluluğuna, bir siyasal partiye haksızlık yapıldığında ona tepki veriyor, ona direniyorsa o insandır. İnsanlar bir haksızlığa karşı çıktığında, insanlar iradelerine sahip çıktıklarında 16 milyon İstanbul'un evladı kendi iradesiyle seçtiği belediye başkanına haksız bir mücadele yürütüldüğünde, haksızca tutuklandığında siz buna sokak hareketi diyemezsiniz. Sizin İçişleri Bakanı olarak göreviniz emniyet güçlerinin görevi miting hakkını kullanan, yürüyüş yapan, toplu eylem yapan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır.

Siz iradesine sahip çıkan, sizin onların 16 milyon helal oylarla seçilmiş belediye başkanının yerine kayyum mu atayabileceğini zannediyorsunuz? Sizin ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyoruz. Bakınız bugün bu ülkede 24 belediyemize başta İstanbul belediye başkanımız kayyum atanmamakla birlikte 24 belediyemize kayyum atanmış. Şu anda bu ülkede bir siyasal partinin genel başkanı hapishanede mahkum edilmiş, onlarca gazeteci haksızca mahkum edilmiş ve siz bunlar yapılırken çıkıp şunu söylüyorsunuz hukuk karşısında adalet karşısında hiç kimse dokunulmaz değildir kimi kandırıyorsunuz siz? Bu insanlar içerideyken Ankara'yı parsel parsel satanlara niye soruşturma açmadınız?

Siz kendi bakanınızın bir temizlik şirketine temizlik malzemesi verdiğinde niçin soruşturma açmadınız? Siz bavul bavul altın kaçakçılığı yapan milletvekili partisinden istifa edildiği halde suçu kabul edildiği halde niçin soruşturma açmadınız? ve siz kendi bakanlarınızın ifadesiyle söylüyorum hiç kimseye Trabzon'un evlatları iftira atmaz Trabzonlular yiğit evlatlardır. Saadet partili bir siyasetçi olarak dün bir insan olarak, bir vatandaş olarak, bu şehrin bir evladı olarak dün ailemle birlikte dayanışma oyu kullandım. Çünkü benim inançtan, İslamdan ve Kurandan anladığım şey haksızlık dostuna değil, yakınına değil, orada ona sahip çıkmak marifet değil, marifet kendinden olmayan bir insana haksızlık yapıldığında, bir partide onun mensubuna haksızlık yapıldığında ona karşı direnmektir."