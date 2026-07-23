Reşadiye Viyadüğünde yıkım çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yıkım çalışmalarının başladığı Reşadiye Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

Çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Genç, "Özellikle Hanife Hatun Camii yerleşkesinden sonra ayrı bir trafik sirkülasyonu oldu. Aynı zamanda siluet problemi oluşturduğuna kanaat ettiğimiz viyadüğün kaldırılması çalışmalarını yerinde inceliyoruz. 182 adet kirişi çok ince bir kesim modeliyle kesiyoruz. Çünkü kirişler sağlam. Belki biraz çalışmamız uzuyor ama bunları başka alanlarda kullanalım diye bir zarar ziyan olmasın istiyoruz. Bu kirişleri kesip inşallah kullanılabilir şekliyle Karayolları'na teslim ediyoruz. Aynı zamanda korkulukları da yine Karayolları'na teslim ediyoruz. Daha sonra bu kirişleri civar mahallelerimizde, sanat yapıları kısmında kullanabileceğiz. Bunun testlerini ve tespitlerini yaptık. O nedenle ayrı bir zarar oluşturmayacağız. Bu kirişleri ayakta tutan kolonları da yine çeşitli projelerimizde ve dolgu alanlarımızda kullanacağız" diye konuştu.

Bölgede dönel kavşak yapılacağını vurgulan Başkan Genç, şunları söyledi:

"Belki biraz çalışmamız uzayacak ama arzu ettiğimiz viyadüğü kaldırdıktan sonra Karayollarımızla da mutabık kaldığımız dönel kavşağı inşallah buranın trafik sirkülasyonunu yönetmek üzere kullanmış olacağız. Bu sözümüzdü, inşallah hayata geçireceğiz. Buranın ulaşım modelini, özellikle Pazarkapı'nın araç ve yaya trafik yoğunluğunu da dikkate alarak yeniden düzenliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." - TRABZON