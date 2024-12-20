Trabzon'da Sanayi Siteleri Taşınacak Mı? Mahalle Sakinlerinin Endişeleri - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da Sanayi Siteleri Taşınacak Mı? Mahalle Sakinlerinin Endişeleri

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması projesinin detaylarını ve mahalle halkının endişelerini ele aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu doğrultusunda, Düzyurt mahallesi sakinleriyle görüşerek halkın görüşlerini dikkate alacaklarını ifade etti.

20.12.2024 11:52
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile ilgili Düzyurt mahallesi sakinlerinin endişelerini ve taleplerini dikkate alan bir açıklama yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Düzyurt, Gölçayır, Gözalan, Kutlugün ve Çukurçayır mahallelerini kapsayan imar planı değişikliğiyle ile ilgili süreci yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması gerekir. Ama yer seçimi konusunda en doğru yer neresi ise konuşulmalı, hukuk ne diyor bakılmalı, tartışılmalı, bilimden de faydalanılarak nihai sonuç ortaya konulmalıdır. Bu konuda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapor var. Bu rapora göre üzerinde çalışılan 8 ayrı yerden, en uygun yerlerden biri, Düzyurt mahallemizin de bulunduğu alan olarak belirlenmiş. Bu, üniversitemizin önerisidir. Bu konuda Trabzon Şehir Plancıları Odamızın görüşlerini de dinledik. Onların itirazlarında da haklı gerekçeler var. Hukuki süreci incelediğimizde de ortada konuyla ilgili kesinlik kazanmış Danıştay'ın kararı var. Danıştay, bu bölgede sanayi yapılması halinde ciddi bir tarımsal arazi kaybına sebebiyet verileceği kararını vermiş. 'Düzyurt'ta Sanayi Sitesi yapılamaz' diyen bir Danıştay kararı herkesi bağlar" dedi.

Düzyurt'a giderek oradaki vatandaşları dinleyeceklerini belirten Başkan Kaya, "O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın endişelerini görüyoruz. Biz, halkımızın yanındayız, onların bütün haklarının sonuna kadar savunacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine razı olamayız. Orada yaşayan vatandaşlarımızla görüşüp onları da dinleyeceğiz. Sonra nihai görüşümüzü oluşturup kamu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Konunun muhatabının ve karar vericinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda bu karar bekletiliyor. Komisyonda bizim de Meclis üyemiz, temsilcimiz var, henüz görüş belirtmedik, imza vermedik. Biz tüm tarafların görüşlerini alarak şehrimizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını gözeterek kararımızı vereceğiz, komisyondaki tavrımızı belirleyeceğiz ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Sanayi Siteleri Taşınacak Mı? Mahalle Sakinlerinin Endişeleri - Son Dakika

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