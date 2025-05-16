Trabzon'da Uzungöl İncelemeleri - Son Dakika
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Trabzon'da Uzungöl İncelemeleri

TBMM Komisyonu, Trabzon'daki turizm potansiyelini ve yapılaşmayı değerlendirdi.

16.05.2025 17:11
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Trabzon'da turizme yönelik değerlendirme ve inceleme programı kapsamında Trabzon'un önemli turizm bölgesi Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, iki gün sürecek olan program kapsamında Trabzon'un turizmdeki gelişimini ve geleceğe yönelik stratejilerini ele almayı amaçlayan program kapsamında bugün Uzungöl'de incelemelerde bulunuldu. Toplantıya Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Siirt Milletvekili Mervan Gül, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Mardin Milletvekili George Aslan, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yavuz Aydın ile Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır katıldı.

"Bu kötü yapılaşmanın da önüne el birliğiyle geçmemiz gerekiyor"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, bölgedeki kötü yapılaşmanın önüne geçmek için vatandaşla birlikte topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölge Uzungöl adeta cennetten bir köşe, tabi buralar çok kıymetli. Dünyada eşi benzeri olmayan adeta bir tabiat doğa zenginliği buralar. Tabi ki buralara sahip çıkmamız buradaki zenginlikleri güzel doğayı, tabiatı koruyarak, muhafaza ederek yeni nesillere aktarmamız gerekiyor o yüzden hepimizin üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Uzungöl'de bir HES meselesi vardı. Uzungöl HES konusunda Çaykaralılar, Trabzonlular ve doğa, tabiat sevenler nasıl el birliğiyle Uzungöl'ün tabiatını doğasını bozmamak için nasıl sorumluluk üstlenmişlerse buradaki diğer konularda da aynı sorumluluğu üstleneceklerdir. Tabi ki onların o hassasiyetine bizler de kulak vererek Uzungöl'ün HES meselesini ortadan kaldırdıysak inşallah buradaki olumsuzlukların hepsini de el birliğiyle tabi bu sadece kamu kurumlarıyla ve siyasi temsilcilerle olmuyor bütün vatandaşlarımız, hemşerilerimizle topyekün bu güzelliklere sahip çıkmamız lazım.

Uzungöl HES meselesine nasıl sahip çıkmışlarsa inşallah bu köylerimizdeki, yaylalarımızdaki bu kötü yapılaşmanın da önüne el birliğiyle geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu zenginlikleri başka türlü koruyamayız bunun bilincinde bunun sorumluluğunda inşallah burada güzel işler yapmak için ve bu sorumluluğu yerine getirmek, buradaki öncelikleri konuşmak için buralardayız. Bugün ve yarın yapacağımız toplantılarda alacağımız notların hazırlayacağımız raporların devamında takipçisi olacağız. Komisyondaki üyelerimiz hakikaten kendi alanlarında kendilerini ispatlamış ve büyük tecrübelere sahipler onların tecrübelerinden de bugün, yarın istifade edeceğiz ve onlardan da istifade etmeye devam edeceğiz."

"2025'in ilk çeyreğinde 8,5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik"

2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen turizm rakamları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabi turizm bacasız sanayi, bir memnun turist bin turist getirir diye biz eğitimlerini almıştık. İşte bu minvalde ülkemize, bölgemize, şehrimize gelen turistlere burada misafirperverliği en üst seviyede göstereceğiz, hizmetin en kalitelisini vereceğiz ki onlar burada gelip huzur bulup, keyif alacaklar ve tekrar memleketimize, ülkemize ziyaret için geleceklerdir inşallah. Tabi hem Trabzon'da özellikle pandemi sonrasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizmde çok hızlı bir gelişme oldu. Belki biz bu hızlı gelişmeye ayak uyduramadık ama bundan sonra inşallah burada yaşadığımız bugüne kadar olan sorunlardan ders alarak bundan sonra daha güzel işler çıkartacağız. Türkiye genelinde de turizm sektörü ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi oldu. Geçen yıl 60 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık bir gelirle planlananın da üzerinde sezonu kapatmıştık. Bu yıl ki planımız da yine türkiye genelinde aynı benzer rakamlar üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde de yine 8,5 milyar dolarlık bir turizm geliri ve 9,5 milyon turist ziyaretiyle inşallah bu sene de çok verimli geçecek. Bu katkıların bölge turizmi olarak da Karadeniz'den de Türkiye'nin bu turizm gelirlerine yansıması için de elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Uzungöl İncelemeleri - Son Dakika

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