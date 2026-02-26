Trabzon'da Yamaç Stabilitesi Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Yamaç Stabilitesi Tehlikesi

26.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Bektaş, 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı Stadı ve hastanede kayma riski olduğunu belirtti.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden emekliJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 27 Ocak'ta Trabzon açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı Stadı ve inşa halindeki Şehir Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yamaçların stabilitesinin bozulduğunu ifade ederek, "gerek hastanenin oturduğu zeminde gerekse yamaçlarda bir kayma hareketinin başladığını" bildirdi.

Prof. Dr. Bektaş, 27 Ocak 2026'da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı dolgu alanında hareketlenme başladığını ve yamaç stabilitesinin zayıfladığını açıkladı.

Uydu ve yapay zeka destekli verilere göre hem yamaçlarda hem de şehir hastanesinin bulunduğu zeminde kayma hareketlerinin gözlendiğini belirten Bektaş, daha önce statta yaşanan oturma ve çökmelerin hastane için uyarı niteliği taşıması gerektiğini söyledi. Bölgede şu an acil bir tehlike bulunmadığını ancak riskin sürdüğünü vurgulayan Bektaş, stat ve hastanenin 24 saat uydu verileriyle sürekli izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon'un denize bakan yamaçlarının kırıklı ve heyelanlı bir bölge olduğunu belirten Bektaş, Akyazı Stadı ve Şehir Hastanesi'nin heyelan alanının denize bakan kısımlarında inşa edildiğini anlattı.

Bektaş, şunları kaydetti:

"Biz başından beri şunu söylüyorduk, burada zemin hareketleri var, stabilite oldukça zayıf. Dolayısıyla, burada yapılacak binalara çok dikkat edilmesi gerekiyor veyahut da yapılmaması gerekiyordu. Ancak en son yapılan Şehir Hastanesi ile bazı zemin sorunları gündeme geldi. Akyazı'daki oturmalar, çökmeler, stattaki oturmalar, çökmelerin aslında hastane için bir rehber olması gerekirdi. En son bizim uydudan aldığımız yapay zeka destekli verilere göre, yaşadığımız 3,8'lik bir deprem dahi yamaçların stabilitesini bozmuş. Gerek hastanenin oturduğu zeminde, gerekse yamaçlarda bir kayma hareketinin başladığını gösteriyor. Bu aynı zamanda mevsimsel yağışlarla da tetikleniyor. Yani yamaçların stabilitesi ne yapıyor? Hem yamaçlarla hem de depremlerle tetikleniyor. Yamaçlardaki bu hareket kuzeye doğru aksettirildiği için, daha deniz kenarındaki stadı ve hastanenin zeminini zorluyor. Onlarda da yatay bir hareket söz konusu oluyor. Bu da hastanenin ve stadın risk altına girmesine neden oluyor. Bir takım deformasyonlar var. Ama burada bu iki yapının da sürekli olarak uydudan 24 saat gözlemlenmesi gerekiyor. Şu anda bir tehlike yok. Ama bu tehlike yok demek, risk yok anlamına gelmiyor. Burada bir yamaç hareketi var. Bu yamaç hareketi doğrudan hastaneye ve stada yansıyor. Dolayısıyla statta ve hastanede deformasyonlar oluşturabiliyor."

Stat bize bir uyarı vermişti. Ama bugün 3,8'lik deprem dahi askıda duran veyahut kritik noktada duran şevlerde bir ivmelenme, bir hareket kazandı. ve uydu verileri, yapay zeka uydu verileri, inSAR verileri, radar verileri bize yamaçların hala aktif olduğunu gösteriyor."

"Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları tamamen heyelan sahasıdır"

Bektaş, Trabzon'un kuzeye bakan yamaçlarının eski heyelan sahası olduğunu ve bu sahaların aşırı yağışlarla ve küçük depremlerde bile hareketlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kandilli'nin verilerine bakarsanız, son yüzyıllık depremselliğine bakarsanız, Doğu Karadeniz sahilinde 3'ten büyük depremler var. Bunlar çok doğal. Dolayısıyla bu 3 büyüklüğünde deprem ne anlama geliyor derseniz, yer altında 3-4 tane futbol sahası kadar alanların kırıldığını, 2 ton dinamitin atıldığını söyleyebiliyoruz. Bu hareketler yamaçları zorluyor, çekiştiriyor ve dengesini bozuyor. Aşırı yağış artı bu sarsıntılar, bir de bölgedeki fay ve kırıklı yapı, dik yamaçlarda yamaç stabilitesini zorluyor."

Bugün Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları tamamen heyelan sahasıdır, eski heyelen sahasıdır. Bu heyelan sahaları aşırı yağışlarda veya bir deprem tehlikesiyle hareketlenebiliyor. Depremin büyük olması gerekmiyor. Küçük ve orta büyükteki depremler bu yamaçların stabilitesini bozuyor ve kaymaya neden oluyor. Elbette bu yamaçların önünde olan hastane de, stat da bu kayma olayından etkileniyor."

Kaynak: ANKA

Trabzon, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Yamaç Stabilitesi Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Yamaç Stabilitesi Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.