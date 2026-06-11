Trabzon\'da yayla yollarında yoğun mesai

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde yer alan mahalle ve yayla yollarında başlattığı yol yapım seferberliğini hızlandırdı. Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, bu hafta içerisinde Araklı, Vakfıkebir, Hayrat ve Maçka ilçelerinde toplam 4 kilometrelik yolu kuru betonla kaplayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yer alan mahalle ve yayla yollarındaki ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzun ömürlü kuru beton serim işlemlerini şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle kış şartlarından olumsuz etkilenen ve yoğun olarak kullanılan yüksek kesimlerdeki yol ağlarımızda geniş kapsamlı bir seferberlik başlattık. Hedefimiz, tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın ve yayla turizminin canlandığı bu dönemde, hiçbir vatandaşımızın ulaşım mağduriyeti yaşamamasıdır. Planladığımız etapları hızla tamamlayarak, Trabzon'un en uzak noktasındaki haneye dahi modern altyapı hizmetini ulaştırmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - TRABZON