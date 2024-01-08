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Trabzon Of'ta Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon Of'ta Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı Devam Ediyor

Trabzon'un Of ilçesinde Sulaklı mahallesinde başlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında bina yıkımları gerçekleştirildi ve fore kazıkların çakımı devam ederken, yeni binaların inşaatına da başlandı. Proje tamamlandığında kent merkezi estetik bir görünüş kazanacak ve 135 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Of Belediye Başkanı, projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Trabzon Of\'ta Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı Devam Ediyor
08.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:57
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Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık iki ay önce inşaat çalışmalarına başlanan Sulaklı mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde bulunan Sulaklı Mahallesi'nde başlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önce bina yıkımları gerçekleştirildi. Yeni değişen deprem yönetmeliğinden sonra revize edilen projede 485 adet fore kazık kullanılması planlanırken, 485 fore kazığın 256'sı çakıldı. Projede, bir yandan fore kazıkların çakımı devam ederken, diğer yandan ise binaların inşaat çalışmalarına da başlandı. 6 bin metrekare alan üzerinde yapılan proje kapsamında ikişer katlı 94 adet yeni işyeri 27 adet ofis yapılacak. Eski binaların yıkılmasıyla kent merkezi ferahlık kazanırken, yeni binaların yapılmasıyla kent merkezi estetik bir görünüş kazanacak. Projenin 135 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlçe merkezimizde yapımına başladığımız projede kısa sürede önemli bir ivme yakaladık. Projenin kent merkezinde olması açısından vatandaşlarımızı fazla mağdur etmeden elimizden geldiğince hızlı davranıyoruz. Fakat deprem yönetmeliğinin değişmesi projemiz de de bazı değişikliklere neden oldu. Depreme daha fazla dayanıklı olması için fore kazık sayısında ciddi bir artışa gidildi. Bir yandan fore kazık çakılırken, diğer taraftan inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde projeyi bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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