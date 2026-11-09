Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı'na atandı - Son Dakika
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Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı'na atandı

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Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı\'na atandı
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Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı'na atanmasının ardından TTSO'ya veda ziyareti yaptı. Görüşmede Akbay, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve ekibine teşekkür ederken Çelebi de Akbay'a plaket sundu.

SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Akbay, görev süresi içinde TTSO ile güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, Başkan Çelebi ve ekibine teşekkür etti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Akbay'a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, Trabzon'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve plaket sundu.

Kaynak: İHA
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