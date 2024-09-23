Trabzon\'un Eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Hayatını Kaybetti

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(TRABZON) - Trabzon'un eski belediye başkanlarından ve iş insanı Orhan Karakullukçu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Orhan Karakullukçu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1984-1989 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yapan Karakullukçu için düzenlenen cenaze törenine siyaset dünyasından ve sevenlerinden yoğun katılım oldu.

Orhan Karakullukçu'nun cenaze namazına ailesi, yakınları, Trabzon halkı Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ilçe belediye başkanları dönemin belediye meclis üyesi ve Başkan Vekili Hasan Cömert ile çok sayıda önemli isim ve vatandaş katıldı.