Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 563. yıl dönümü kutlandı

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı.

Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 563'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Fatih Parkı'nda çelenk sunuldu. Ardından 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Program Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada Trabzon'un 4 bin yıllık kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Trabzon'umuzun fethinin 563'üncü yılını tebrik ediyorum. ve daha nice yüz yıllara ulaşmamızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Tabi Trabzon'umuz dört bin yıllık kadim bir şehir. Tarih ve kültür şehri. Tabii yıllarca Doğu Roma İmparatorluğu'nda kalmış. Daha sonra 1204 yılında Haçlıların seferinden sonra imparator Komninos'un torunları Trabzon'a gelerek 1204'te Komninos krallığını kurmuşlar. Fakat tabi diğer tarafta koca sultan Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında genç bir padişahımız. 9 yaşında hafız olmuş, 14 yaşında padişah olmuş, 7 dil biliyor. Hepimizin bildiği gibi 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Fakat Trabzon'u fethetmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz diyerek Trabzon'a sefer emri verdi. ve kendisi de bizzat ordunun başına geçerek biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyerek yola revan oldu. ve Trabzon'umuza gelerek karadan ve denizden Trabzon'u kuşattı. ve tam 563 sene önce bugün Trabzon'umuzu fethetti."