TRAC Balıkesir Şubesi Dünya Amatör Telsizcilik Gününü Kutladı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi Dünya Amatör Telsizcilik Gününü özel bir etkinlikle kutladı.
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, 18 Nisan Dünya Amatörler Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Uluslararası Amatör Radyo Birliği (International Amateur Radio Union - IARU) 18 Nisan 1925 günü Pariste kuruldu. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kurulduğu gün "Dünya Amatör Telsizcilik Günü" olarak kabul edildi. Dünya üzerinde 3 milyondan fazla lisanslı amatör telsiz operatörü bulunuyor. 18 Nisan Amatör Telsizcilik Günü, dünya üzerinde amatör telsizcilik kuruluşlarının düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyoruz" dedi.
Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut açıklamalarının devamında önümüzdeki yıl da Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını belirterek, "Amatör telsizciliği, iletişimin gücünü bireylerin ellerine veren önemli bir hobidir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, amatör telsizcilerin rolü daha da önem kazanmaktadır. İletişim altyapısının sınırlı olduğu veya felaket durumlarında klasik iletişim kanallarının kapanabileceği durumlarda amatör telsizciler, iletişimi sürdürmek ve yardım etmek için kritik bir role sahiptirler. Ayrıca, amatör telsizcilik insanların teknik becerilerini geliştirmesine ve bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmasını sağlar. Bu hobinin yaygınlaşması, toplulukları bir araya getirir ve birçok insan için keyifli ve öğretici bir deneyim sunar" dedi.
Targut,amatör telsizci sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, Dernek kapılarının üye olan ya da olmayan, lisanslı tüm amatör telsizcilere açık olduğunu söyledi. Targut yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte 18 Nisan Dünya Amatör Telsizcilik Gününü önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı etkinliklerle kutlamayı planladıklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR
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