Trafik Bilinci İçin Video Projesi

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Trafik bilincine dikkat çeken video çalışması

SAMSUN - Samsun Çarşamba İlçe Trafik Büro Amirliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesiİletişim Fakültesi öğrencileri ortak bir video çalışması gerçekleştirdi

Çarşamba İlçe Trafik Büro Amirliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, okulların açılmasıyla birlikte artan servis taşımacılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir video çalışması gerçekleştirdi. Projede, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına dikkat ederek muhtemel kazaların önüne geçmeleri hedefleniyor.

Videoda, özellikle öğrenci servislerinin durduğu noktalarda sürücülerin hızlarını düşürmesi ve gerektiğinde durarak dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öğrencilerin ise servislerden güvenli bir şekilde inmeleri ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

Çarşamba İlçe Trafik Büro Amirliği ile OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından ortaklaşa yapılan çalışmanın amacı, trafikte herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek üzücü sonuçların yaşanmasının önüne geçmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak. İlçe Trafik Büro Amirliği yetkilileri, bu tür farkındalık projelerinin önemine dikkat çekerken, ailelere ve sürücülere çocukların güvenliği konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.