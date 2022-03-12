Trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında birçok araç sorgulandı.

Trafik denetleme şube müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 18 ticari taksi ve sürücüsü, 30 öğrenci servis aracı ve sürücüsü, 12 motosiklet ve sürücüsü, 148 diğer araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 208 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Toplamda 6 sürücüye ve tescil plakasına olmak üzere 8 bin 555 TL idari para cezası uygulanırken,

1'i okul servisi olmak üzere 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca araçlarda yolcu ve sürücü konumunda bulunan 443 şahıs sorgusu yapılırken, 1 şahsın hırsızlık suçundan aranması olması sebebiyle şahıs hakkında işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN