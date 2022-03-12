Trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik denetimleri sürüyor

12.03.2022 15:46
Trafik denetimleri sürüyor

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında birçok araç sorgulandı.

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında birçok araç sorgulandı.

Trafik denetleme şube müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 18 ticari taksi ve sürücüsü, 30 öğrenci servis aracı ve sürücüsü, 12 motosiklet ve sürücüsü, 148 diğer araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 208 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Toplamda 6 sürücüye ve tescil plakasına olmak üzere 8 bin 555 TL idari para cezası uygulanırken,

1'i okul servisi olmak üzere 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca araçlarda yolcu ve sürücü konumunda bulunan 443 şahıs sorgusu yapılırken, 1 şahsın hırsızlık suçundan aranması olması sebebiyle şahıs hakkında işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Trafik denetimleri sürüyor
Trafik denetimleri sürüyor

YORUMLAR
500
Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı Yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 'trafik uygulaması' yapıldı Yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 'trafik uygulaması' yapıldı

Adıyaman, Tragger, Taksi, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:52:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement