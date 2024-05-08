Trafik Haftasında Polis ve Zabıta Sürücülere Bilgilendirici Afiş ve Broşür Dağıttı - Son Dakika
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Trafik Haftasında Polis ve Zabıta Sürücülere Bilgilendirici Afiş ve Broşür Dağıttı

Tekirdağ Kapaklı'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında polis ve zabıta ekipleri tarafından sürücülere trafikle ilgili bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı. Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

08.05.2024 20:25  Güncelleme: 20:28
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Trafik haftasında polis zabıta kol kola

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere "Hayatla Yarışılmaz" mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler dağıttı.

8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'da Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi ile 46. Sokak kesişiminde, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 - 10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücüleri trafikle ilgili bilgilendirici afiş ve broşür dağıtıldı.

"Lütfen emniyet kemerinizi takın"

Uygulama noktasında polis ve zabıta tarafından durdurulan sürücülere "Hayatla Yarışılmaz" mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler verilirken aynı zamanda, "Trafik farkındalığını arttırmak amacıyla tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak broşür dağıtımı yapıyoruz. Lütfen sizler de yolculuk esnasında emniyet kemerinizi takın. Herkese iyi yolculuklar dilerim" uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik Haftasında Polis ve Zabıta Sürücülere Bilgilendirici Afiş ve Broşür Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik Haftasında Polis ve Zabıta Sürücülere Bilgilendirici Afiş ve Broşür Dağıttı - Son Dakika
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