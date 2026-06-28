Trafik Kazalarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Kazalarına Çözüm Çağrısı

28.06.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Elif Uzel, kazaların önlenmesi için basit önlemler alınması gerektiğini belirtti.

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu, Melikler Köprüsü'nden Sütçüler-Antalya karayoluna bağlanan noktada meydana gelen trafik kazalarının önüne basit önlemlerle geçilebileceğini söyledi.

Kazaların yaşandığı noktada açıklama yapan Kurucu, buranın uzun yıllardır sürücülerin risk altında olduğu bir güzergah olduğunu belirterek, yaşanan acıların halen tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Melikler Köprüsü'nden gelen araçların Dereboğazı olarak bilinen Sütçüler-Antalya karayoluna bağlandığı noktada trafik akışının yoğun olduğuna dikkati çeken Kurucu, özellikle sağa dönen araçların güvenli şekilde bekleyebileceği bir cebin bulunmamasının tehlikeyi artırdığını söyledi.

Kurucu, "Bugün hep maalesef acılarla hatırladığımız Melikler Köprüsü'nden Sütçüler-Antalya yoluna bağlanan noktadayız. Bu bölgede can kayıplarıyla sonuçlanan birçok trafik kazası yaşandı. Acılarımız hala tazeyken, çözümü oldukça basit olan bir öneriyi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Yetkililere seslenen Kurucu, yıllardır devam eden yol çalışmalarına rağmen bu noktadaki eksikliğin giderilmediğini belirterek, "Melikler Köprüsü'nden gelen araçlar ana yola bağlanırken aynı anda karayolundaki trafik akışı da devam ediyor. Bu nedenle sağ tarafta bir cep oluşturulmasını son derece önemli ve acil görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafik güvenliğinin artırılması için sadece cep yapılmasının yeterli olmayacağını belirten Kurucu, bölgede sürücüleri uyaran trafik levhalarının da artırılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan kazaların ardından benzer acıların tekrar yaşanmaması için çağrıda bulunan Kurucu, "Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu noktada gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, sağ dönüş cebi oluşturulmalı ve trafik işaretlemeleri güçlendirilmelidir. Basit görünen bu önlemler, yeni can kayıplarının önüne geçebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Isparta, Trafik, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik Kazalarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:24:30. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Kazalarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.