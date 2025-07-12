Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten Organ Bağışı

Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özkan Keleş'in (19) organları, 2 hastaya umut oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5 Temmuz tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Özkan Keleş'in 9 Temmuz tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçeklesen çocuklarının organlarının başka hastalara umut olması isteyen aile çocukları Özkan Keleş'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti. Bakanlık tarafından görevlendirilen organ nakli cerrahi ekibi hastaneye gelerek operasyonla Keleş'in organlarını aldı. Özkan Keleş'in karaciğeri Bursa'ya, bir böbreği de Gaziantep'e, organ bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi.

Hayatını kaybeden Özkan Keleş ise Bahçe ilçesinde toprağa verildi. - OSMANİYE