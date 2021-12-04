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Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü

04.12.2021 10:43
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü

Bursa'da geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden ve memleketi Nevşehir'de toprağa verilen BAYKAR'da SİHA takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin (26) annesinin günlüğüne yazdığı not okuyanların duygulandırdı.

Bursa'da geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden ve memleketi Nevşehir'de toprağa verilen BAYKAR'da SİHA takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin (26) annesinin günlüğüne yazdığı not okuyanların duygulandırdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Baykar'da göreve başlayan Kesekci, burada üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu.

Bursa'da katılacağı programa giderken, geçirdiği trafik kazası sebebi ile hayatını kaybeden SİHA Takım Lideri Tarık Kesekci'nin annesi Beyhan Kesekçi tarafından yazılan 2019 yılına ait günlüğü paylaştı. Anne Beyhan Kesekçi, 27 Temmuz 2019 yılında Tarık'ın günlüğüne yazdığı öğüt yürekleri dağladı.

İşte Beyhan  annenin evladı için günlüğüne yazdığı o günlük yazısı;

"Hala büyüdüğüne inanamadığım küçüğüm. bilirsin pırlantamsın benim…

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarfet ki ikisi de senin olsun…

Hayırlı nesiller yetiştirecek, birbirinize örtü olacak, saliha bir eş, bir kız evlat dilemiştim Rabb'imden. Elhamdülillah bize yuva kurduğunu da gösterdi…

Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama -Rabb'imden dileğimdir- bir gün ümmetin tarihinde adın olacak. Sen ümmetin umudusun.

Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum". - BURSA

Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü
Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü

Baykar, Bursa, Uçak, SİHA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri Tarık Kesekci'nin annesinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika
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