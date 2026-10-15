Trafik kazasında ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için taziye düzenlendi - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için taziye düzenlendi

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Trafik kazasında ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için taziye düzenlendi
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TBB başkan vekilliği seçimi için Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Gültekin'in cenazesi cuma namazı sonrası Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimi için Ankara'ya gittiği sırada Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda taziye programı gerçekleştirildi. Gültekin'in cenazesinin cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

? Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi.

?Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa merhum Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

?Program kapsamında merhum Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Kur'an tilavetinin ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti.

? Öte yandan, Dündar Ziya Gültekin'in cenazesinin cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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