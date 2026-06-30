Trafik Polisi Arıza Yapan Aracı Kenara Çekti

Eskişehir'de yol ortasında bozulan otomobil, oradan geçmekte olan trafik polisinin itmesi ile kenara çekildi.

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde arıza yapan 26 AET 611 plakalı otomobil yol ortasında kaldı. Yol ortasında sabit kalan ve trafiği olumsuz etkiledi. Bozulan aracın imdadına ise görevli olan trafik polisi yetişti. Aracın sürücüsü ile birlikte aracı yol ortasından kenara doğru itekleyen polis sayesinde trafik açıldı. - ESKİŞEHİR