Düzce'de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Trafik Polisi Düğünde Halay Çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?