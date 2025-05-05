Trafik Polisi Düğünde Halay Çekti - Son Dakika
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Yerel

Trafik Polisi Düğünde Halay Çekti

Trafik Polisi Düğünde Halay Çekti

Düzce'de motosikletli trafik polisi, düğün halayına katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

05.05.2025 13:44
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Düzce'de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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