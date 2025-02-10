Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: Güvenlik Görevlisi Bıçakla Yaraladı

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- Güvenlik görevlisi trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakla yaraladı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi trafikte tartıştığı otobüs şoförlerine saldıran güvenlik görevlisi iki kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Belediyesine bağlı otobüs şoförleri, trafikte yol verme kavgası yüzünden 07 RH 750 plakalı otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı. Tartışmaların büyümesi ile birlikte iki farklı otobüslerden inen Ersin Ş. ile Ahmet A. isimli otobüs şoförleri önce otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavga dönüştü. Otomobil sürücüsü Emre A. yanında getirdiği bıçakla otobüs şoförlerini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförleri ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, tedavileri yapılmaz üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı otobüs şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.