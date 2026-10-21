Trakya Kalkınma Ajansı 13 proje için imza törenleri düzenledi - Son Dakika
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Trakya Kalkınma Ajansı 13 proje için imza törenleri düzenledi

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Trakya Kalkınma Ajansı 13 proje için imza törenleri düzenledi
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Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı-01 kapsamında 13 proje için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da imza törenleri düzenlendi. Projelerle kurumların kapasitesinin, dijital dönüşümünün ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı-01 kapsamında desteklenmeye hak kazanan 13 proje için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da imza törenleri düzenlendi. Projelerle bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşümün desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından TR21 Trakya Bölgesi'nde yerel aktörlerin kapasitelerini güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen programın Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen törenlere Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in yanı sıra destek almaya hak kazanan kurumların temsilcileri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Edirne'de 3 proje desteklenecek

Edirne'de düzenlenen törenlerde, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin "Edirne Esnaf Teşkilatında Dijitalleşme", Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" ve Uzunköprü Ticaret Borsasının stratejik planlama, performans izleme ve raporlama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan projesi için sözleşmeler imzalandı.

Kırklareli'nde yapay zeka ve sağlık ön planda

Kırklareli'nde destek almaya hak kazanan 7 proje için de imza törenleri gerçekleştirildi. Projeler arasında sağlık turizmi, eğitimde yapay zeka uygulamaları, sağlıkta dijital dönüşüm, iş dünyasında yapay zeka, hukuk teknolojileri, hasta deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarında dijital dönüşüm konuları yer aldı.

Bu kapsamda Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnovatif Tıp Derneği, Kırklareli Genç İş İnsanları Derneği, Kırklareli Barosu, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Çözümün Parçasıyız Derneği projeleriyle destekten yararlanmaya hak kazandı.

Tekirdağ'da 3 ticaret ve sanayi odasına destek

Tekirdağ'da gerçekleştirilen imza törenlerinde ise Tekirdağ, Çerkezköy ve Hayrabolu ticaret ve sanayi odalarının projeleri için sözleşmeler imzalandı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin yenilenmesini, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının sürdürülebilir kalite yönetimi ve süreç iyileştirmesini, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının ise kalite standartlarının artırılmasını amaçlayan projeleri program kapsamında desteklenecek.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda yerel paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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