Trakyaka Yönetim Kurulu Kırklareli\'nde toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka) Yönetim Kurulu Şubat ayı olağan toplantısı, Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sezer'in başkanlığında Kırklareli'nde yapıldı.

Toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan katıldı. Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların tekrar görüşülmesiyle başladı. Ardından 2025 yılı TR21 Trakya Bölgesi Yerel Kalkınma Hamlesi (YKH) teşvik programı başvurusu kapsamında fizibilite raporu sunan projelerin Bakanlığa gönderilmeden önce değerlendirilmesi yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üyelere 2026 yılı teknik destek programları ile ilgili sunum yaptı. Toplantıda ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı 2025 yılı faaliyet raporu ve insan kaynakları raporları görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin afet yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve görüş paylaşımında bulunmasının ardından toplantı sona erdi. - KIRKLARELİ