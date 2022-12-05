Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı

Tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasının ardından içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkılan şahıs, olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu

4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı feci kazadan kıl payı kurtuldu

Bir an deprem olduğunu sanan şahıs, yaşadığı şoku anlattı

İSTANBUL İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü kaza yaptıktan sonra yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada Selahattin Şahin'in içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkıldı. Şahin olaydan burnu bile kanadan kurtulurken, inanılmaz anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen İETT otobüsü yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada otoparkta görevli bulunan Selahattin Şahin kulübenin içindeydi. Kulübe üzerine yıkıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Şahin, enkazın altından ayakta çıktı. Şahin 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet anlarını anlattı

Kaza anını anlatan Selahattin Şahin, "Kulübenin içindeydik. Bir anda otobüs kulübeye vurunca deprem oluyor zannettik. Bir anda korktuk. Metro otobüsü ikiye bölmüş. Biz dışarıya fırladık. Şükürler olsun bir şeyimiz yok. Kulübe düştük. Yaralılar vardı. Çok korktuk. Şoku hala atlamadık. Kıl payı ile kurtardık. Kaza sonrasında bir anda burası doldu. Otobüste bağıran çağıranlar insanları indiriyorlar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.