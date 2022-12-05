Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı

05.12.2022 11:34

Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı Tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasının ardından içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkılan şahıs, olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı feci kazadan kıl payı kurtuldu Bir an deprem olduğunu...

Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı

Tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasının ardından içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkılan şahıs, olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu

4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı feci kazadan kıl payı kurtuldu

Bir an deprem olduğunu sanan şahıs, yaşadığı şoku anlattı

İSTANBUL İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü kaza yaptıktan sonra yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada Selahattin Şahin'in içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkıldı. Şahin olaydan burnu bile kanadan kurtulurken, inanılmaz anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen İETT otobüsü yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada otoparkta görevli bulunan Selahattin Şahin kulübenin içindeydi. Kulübe üzerine yıkıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Şahin, enkazın altından ayakta çıktı. Şahin 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet anlarını anlattı

Kaza anını anlatan Selahattin Şahin, "Kulübenin içindeydik. Bir anda otobüs kulübeye vurunca deprem oluyor zannettik. Bir anda korktuk. Metro otobüsü ikiye bölmüş. Biz dışarıya fırladık. Şükürler olsun bir şeyimiz yok. Kulübe düştük. Yaralılar vardı. Çok korktuk. Şoku hala atlamadık. Kıl payı ile kurtardık. Kaza sonrasında bir anda burası doldu. Otobüste bağıran çağıranlar insanları indiriyorlar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı var

Selahattin Şahin, İETT, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti
11:05 Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti
11:02 İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torunu için seçtiği isim
10:57 MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi
10:54 Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi
10:51 Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor
10:21 Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi
10:04 18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu
09:58 Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
09:45 Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 11:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada: Kulübe üzerine yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement