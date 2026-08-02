Tramvay tutkunu Miraç’ın hayali gerçek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 13 yaşındaki tramvay tutkunu Miraç Çapanoğlu'nun yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. Raylı sistemin kalbi olan Ulaşım Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Miraç, ardından tramvay sürücü kabininde vatman eşliğinde gerçekleştirdiği yolculukla büyük mutluluk yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş., ulaşım hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların hayatına dokunan anlamlı çalışmalarıyla da gönüllere dokunmaya devam ediyor.

13 yaşındaki Miraç Çapanoğlu'nun yıllardır duyduğu tramvay sevgisi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle unutulmaz bir deneyime dönüştü. Tramvaylara olan ilgisiyle bilinen Miraç, hayalini kurduğu sürücü kabinini görme ve raylı sistemin işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından özel olarak ağırlanan Miraç, ilk olarak raylı sistemin 7 gün 24 saat koordinasyonunun sağlandığı Ulaşım Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Burada tramvay seferlerinin nasıl planlandığını, sistemin nasıl yönetildiğini ve ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyen Miraç, ardından tramvayda vatmanın yanında unutamayacağı bir yolculuk gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Miraç'a tramvay maketi de hediye edilirken, yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Miraç'ın babası Yakup Çapanoğlu, oğlunun tramvay sevgisinin yıllardır devam ettiğini belirterek, "Biz gece son duraklara gidip tramvayları ziyaret ediyorduk. Saat fark etmeksizin uzaktan izliyorduk. Gördüğü zaman çok mutlu oluyordu. Kendisi gerçekten mükemmel bir tramvay aşığı" ifadelerini kullandı.

Miraç Çapanoğlu ise kendisine bu özel deneyimi yaşatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Bana bu fırsatı sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş., ulaşım alanındaki hizmetlerinin yanında çocukların hayallerine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.