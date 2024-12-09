Trenin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Yerel

Aydın'da trenin çarptığı 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, Aydın- İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Kuyucu isimli genç, iddiaya göre Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kuyucu metrelerce ileriye savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyucu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.