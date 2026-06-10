Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı - Son Dakika
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Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı

Troya Tüneli\'nde trafik kazası tatbikatı
10.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:03
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde, 2026 afet müdahale planı kapsamında sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Troya Tüneli'nde 2026 yılı Çanakkale afet müdahale tatbikatları planı kapsamında sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikata AFAD, 112 sağlık ekipleri, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, tünel işletme personelinden oluşan çok sayıda ekip katıldı. Gerekli önlemlerin alınarak gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra kaza yerine gelen AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekipleri ve beraberindekiler araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarılma işlemi gerçekleştirilerek, yaralıları güvenli bir şekilde 112 acil ekiplerine teslim etti. Düzenlenen tatbikata Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve AFAD ve Acil Koordinasyon Şube Müdürü Fesih Zorlu da katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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