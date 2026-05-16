Trump: DEAŞ’ın İkinci Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: DEAŞ’ın İkinci Komutanı Öldürüldü

Trump: DEAŞ’ın İkinci Komutanı Öldürüldü
16.05.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, DEAŞ'ın ikinci komutanı Ebu Bilal el-Minuki'yi Nijerya ile ortak operasyonda öldürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın küresel çaptaki ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin ABD ordusunun Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın küresel çaptaki ikinci komutanı Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD ordusunun Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonun talimatını kendisinin verdiğini belirten Trump, "Cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristini savaş alanından uzaklaştırmak için titizlikle planlanmış çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DEAŞ'ın küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. Ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımızın olduğundan habersizdi. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak" ifadelerini kullandı. El-Minuki'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın küresel operasyon kabiliyetinin büyük ölçüde zayıfladığının altını çizen Trump, "Bu operasyondaki ortaklığınız için Nijerya hükümetine teşekkür ederim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump: DEAŞ’ın İkinci Komutanı Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:31:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: DEAŞ’ın İkinci Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.