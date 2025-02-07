Trump'ın Gazze Açıklamaları Van'da Protesto Edildi

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Trump'ın Gazze açıklaması Van'da protesto edildi

VAN - Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını protesto etti.

Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya gelen platform üyeleri, Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hayati Beyde, Trump'ın sözlerini kabul edilemez olarak nitelendirerek, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik planlara karşı olduklarını belirtti. Beyde, "Aslında uçakları, tankları, gemileri envai çeşit silahlarıyla zaten savaşın içindeydiler. Desteklediği zalimlerle birlikte onca katliam ve yıkıma rağmen hiçbir hedeflerine ulaşamadan ateşkes yapmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Orta Doğu bölgesinde fiilen girdiği her bölgeden yenilgiyle ayrılmak zorunda kalmaktan ders çıkarmamış oldukları görülüyor" dedi.

Kalabalık yapılan duanın ardından alandan ayrıldı.