Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik talebi reddedildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik kararı verilmesi ve konuşma yasağında değişiklik yapılması yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmada Trump'ın avukatı Daniels'ın motivasyonunu sorguladı ve tanıklar dinlendi. Trump'ın talepleri de reddedildi. Trump, mahkemeye yönelik eleştirilerini yineledi. Trump, 4 yıla kadar hapis cezası alabilir.

10.05.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasında görevsizlik kararı verilmesi ve konuşma yasağında değişiklik yapılması yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada davanın odağındaki isim olan Daniels'in çapraz sorgusu yapıldı. Trump'ın avukatı Susan Necheles, Daniels'ın "sus payı" ödemesini kabul etmedeki motivasyonunu sorgulayarak, neden 2016'daki seçim kampanyasının son günlerinde hikayesini kamuoyuna açıklamak yerine hikaye için para almaya çalıştığını sordu. Necheles'in "Para istiyordun, değil mi?" sorusuna Daniels "Gerçeğin ortaya çıkmasını istedim" yanıtını verirken, Necheles ayrıca Daniels'ın yetişkin film sektöründeki deneyimi nedeniyle Trump'la ilişki yaşadığına dair iyi bir hikaye uydurabileceğini öne sürdü. Daniels, buna karşılık "Eğer bu hikaye gerçek olmasaydı, çok daha iyi şekilde yazardım" dedi. Necheles, Daniels'a iddia ettiği ilişkiye dair bugüne dek medya kuruluşlarına yaptığı açıklamaları ve yazdığı kitaptaki ifadeleri sorarak çelişkili bulduğu noktalara dikkat çekerken, Daniels ise anlattıklarında hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Bana hikayede değişiklikler yaptığımı söyletmeye çalışıyorsun, ama değişen hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Yeni tanıklar dinlendi

Duruşmada ayrıca Trump'ın başkanlığı döneminde özel asistanı olan Madeleine Westerhout tanık olarak dinlendi. Trump'ın görevi süresince kişisel harcamalarını nasıl yaptığına dair soruları yanıtlayan Westerhout, "Çekler Trump Organization şirketinden Beyaz Saray'daki bir çalışana gönderilirdi. Ben de bunları imzalaması için Başkan Trump'a götürürdüm" dedi. Westerhout, Trump'ın çekleri imzalamasının ardından onları Trump Organization şirketine geri gönderdiğini ifade etti. Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin muhasebecisi Rebecca Manochio da, Trump'ın kişisel harcamalarına ait çekleri kendisinin imzaladığını söyledi.

Trump'ın taleplerine red

Öte yandan, Trump'ın savunma ekibi Daniels'ın verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu ve bu ifadelerin jüriyi Trump'a karşı önyargılı hale getirebileceğini belirterek dava hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Yargıç Juan Merchan, Daniels'ın ifadesine pek çok kez itiraz edebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını belirterek talebi reddetti. Trump'ın Daniels'a kamuoyu önünde yanıt verebilmesi için hakkındaki mevcut basına konuşma yasağının kapsamının değiştirilmesi talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.

"New York ve ülke için utanç kaynağı"

Duruşmanın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada mahkemeye yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, Yargıç Juan Merchan'ın taraflı olmakla suçladı. Trump, mahkemede yaşananları "New York eyaleti ve ülke için bir utanç kaynağı" olarak niteledi.

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Donald Trump, Hukuk, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik talebi reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 03:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement