Trump'ın 'sus payı' davasında görevsizlik talebi reddedildi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasında görevsizlik kararı verilmesi ve konuşma yasağında değişiklik yapılması yönündeki talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada davanın odağındaki isim olan Daniels'in çapraz sorgusu yapıldı. Trump'ın avukatı Susan Necheles, Daniels'ın "sus payı" ödemesini kabul etmedeki motivasyonunu sorgulayarak, neden 2016'daki seçim kampanyasının son günlerinde hikayesini kamuoyuna açıklamak yerine hikaye için para almaya çalıştığını sordu. Necheles'in "Para istiyordun, değil mi?" sorusuna Daniels "Gerçeğin ortaya çıkmasını istedim" yanıtını verirken, Necheles ayrıca Daniels'ın yetişkin film sektöründeki deneyimi nedeniyle Trump'la ilişki yaşadığına dair iyi bir hikaye uydurabileceğini öne sürdü. Daniels, buna karşılık "Eğer bu hikaye gerçek olmasaydı, çok daha iyi şekilde yazardım" dedi. Necheles, Daniels'a iddia ettiği ilişkiye dair bugüne dek medya kuruluşlarına yaptığı açıklamaları ve yazdığı kitaptaki ifadeleri sorarak çelişkili bulduğu noktalara dikkat çekerken, Daniels ise anlattıklarında hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Bana hikayede değişiklikler yaptığımı söyletmeye çalışıyorsun, ama değişen hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Yeni tanıklar dinlendi

Duruşmada ayrıca Trump'ın başkanlığı döneminde özel asistanı olan Madeleine Westerhout tanık olarak dinlendi. Trump'ın görevi süresince kişisel harcamalarını nasıl yaptığına dair soruları yanıtlayan Westerhout, "Çekler Trump Organization şirketinden Beyaz Saray'daki bir çalışana gönderilirdi. Ben de bunları imzalaması için Başkan Trump'a götürürdüm" dedi. Westerhout, Trump'ın çekleri imzalamasının ardından onları Trump Organization şirketine geri gönderdiğini ifade etti. Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin muhasebecisi Rebecca Manochio da, Trump'ın kişisel harcamalarına ait çekleri kendisinin imzaladığını söyledi.

Trump'ın taleplerine red

Öte yandan, Trump'ın savunma ekibi Daniels'ın verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu ve bu ifadelerin jüriyi Trump'a karşı önyargılı hale getirebileceğini belirterek dava hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Yargıç Juan Merchan, Daniels'ın ifadesine pek çok kez itiraz edebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını belirterek talebi reddetti. Trump'ın Daniels'a kamuoyu önünde yanıt verebilmesi için hakkındaki mevcut basına konuşma yasağının kapsamının değiştirilmesi talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.

"New York ve ülke için utanç kaynağı"

Duruşmanın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada mahkemeye yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, Yargıç Juan Merchan'ın taraflı olmakla suçladı. Trump, mahkemede yaşananları "New York eyaleti ve ülke için bir utanç kaynağı" olarak niteledi.

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK