Trump: İran'a Karşı Kesin Zafer

08.04.2026 08:31
Trump, İran ile varılan ateşkesi ABD için büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve uranyum meselesini vurguladı.

WASHINGTON – ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran karşısında kesin bir zafer elde ettiğini öne sürerek, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız haber ajansı AFP'ye İran ile varılan 2 haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı ABD açısından büyük bir başarı olarak niteleyen Trump, "Tam ve eksiksiz bir zafer kazandık. Yüzde yüz. Bu konuda hiçbir şüphe yok" dedi. Trump, 'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ne olacağı yönündeki bir soru üzerine, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Yerel, İran, Son Dakika

’Uygun fiyata taşıyacağız’ dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon 'Uygun fiyata taşıyacağız' dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon
Polisan Holding el değiştiriyor Alıcı Süper Lig kulübü başkanı Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış
Hadise polemiğinde Sinan Burhan’dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim Hadise polemiğinde Sinan Burhan'dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim

08:40
Ateşkes sonrası Tahran’dan ilk görüntü Halk kendini sokağa attı
Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü! Halk kendini sokağa attı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
06:50
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor
04:59
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
