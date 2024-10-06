Trump Pensilvanya'da Miting Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump Pensilvanya'da Miting Düzenledi

Trump, mitingde suikast girişimini hatırlatarak asla pes etmeyeceğini açıkladı. Elon Musk da destek verdi.

06.10.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde seçimi kazanacağını belirterek, "Asla pes etmeyeceğim. Asla eğilmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım. Ölümün karşısında bile" dedi. Mitingde kürsüye çıkan milyarder iş insanı Elon Musk ise desteklediği Trump'ın "seçimi kazanması gerektiğini" söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde seçim mitingi düzenledi. Kendisine yönelik saldırıyı hatırlatan Trump, "Tam 12 hafta önce, bu akşam, tam da bu topraklarda, soğukkanlı bir suikastçı beni ve ülkemiz tarihindeki en büyük hareket olan MAGA'yı (Amerika'yı yeniden büyük yap) susturmayı hedefledi" ifadelerini kullandı. "Silah sesleri gelirken 16 saniye boyunca zaman durdu, çünkü bu acımasız canavar çok uzakta olmayan keskin nişancı tüneğinden saf kötülüğü serbest bıraktı" diyen Trump, "Ancak ilahi adalet ve Tanrı'nın lütfu sayesinde bu kötü adam amacına ulaşamadı. Hareketimizi durduramadı" şeklinde konuştu.

"Birlikte kazanacağız"

Seçmenlerine kararlılık mesajı veren Trump, "Asla pes etmeyeceğim. Asla eğilmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım. Ölümün karşısında bile" dedi. Pensilvanya'nın vatanseverlerin uğruna kan döktüğü bir yer olduğunu söyleyen Trump, "Onlar ülkelerini çok seviyorlar. ve bu yüzden bizden önce gelen tüm Amerikan kahramanlarının onuru için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" diyen Trump, uğradığı saldırının hemen ardından kullandığı kelimeyi yineleyerek "Savaş, savaş, savaş" diye bağırdı.

Rakiplerini suçladı

Rakiplerinin kendisiyle çetin bir mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı" dedi. Seçim yarışını destekçileriyle birlikte kazanacağını yineleyen Trump, ABD'nin "akıllı bir başkana" sahip olmaması halinde iç ve dış tehditlerin tehlikeye yol açacağını savundu. Ülkedeki kaçak göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli olduğunu iddia eden Trump, seçilmesi halinde tehlikeli kaçak göçmenleri sınır dışı etme sözü verdi.

Elon Musk'ı kürsüye çağırdı

Trump, kendisini desteklemek için mitinge katılan milyarder iş insanı Elon Musk'ı "bu inanılmaz geleceği inşa etmemize yardımcı olacak insanlardan biri" ve "harika bir adam" sözleriyle kürsüye davet etti. Trump'ın seçim sloganı olan MAGA yazılı şapkayla kürsüye çıkan Musk sözlerine "Öncelikle burada bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı. Trump'a yönelik suikast girişimine atıfta bulunan Musk, "Biliyorsunuz, bir insanın karakterinin gerçek testi ateş altında nasıl davrandığıdır. Uçak merdiveni çıkamayan bir başkanımız ve vurulduktan sonra yumruk sallayan başka bir başkanımız vardı" ifadelerini kullandı.

"Ateş altında cesaretten gerçek test yoktur"

Trump'ın uğradığı saldırının hemen ardından kullandığı kelimeyi yineleyerek "Savaş, savaş, savaş" diye bağıran Musk, "Şimdi, Amerika cesurların yurdudur ve ateş altında cesaretten daha gerçek bir test yoktur. Amerika'yı kimin temsil etmesini istersiniz?" ifadelerini kullandı. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ve çok önemli olduğunu söyleyen Musk, "Başkan Trump Anayasayı korumak için kazanmalı. Amerika'da demokrasiyi korumak için kazanmalı" diye konuştu. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Elon Musk, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, PES, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump Pensilvanya'da Miting Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
00:09 İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı
22:16 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
21:58 Edirnekapı Surları’ndaki vahşetin ardından yüzlerce kadın sokağa indi Edirnekapı Surları'ndaki vahşetin ardından yüzlerce kadın sokağa indi
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 09:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Trump Pensilvanya'da Miting Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement