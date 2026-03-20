Trump'tan Hark Adası Planı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma hamlesi, dünya deniz ticareti üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının merkezi olan Hark Adası'nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor. Axios'a konuşan ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "İranlıları saldırılarla biraz daha zayıflatmak, adayı ele geçirmek ve ardından bunu müzakerelerde kullanmak için yaklaşık bir aya ihtiyacımız var" dedi.

Yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planlarına ilişkin, "Eğer Başkan, kıyıdan bir işgal kararı alırsa bu gerçekleşir. Ancak bu karar henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında yaptığı açıklamada, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık, çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON