Şehit Aileleri ve Gazilere Ortak Hizmet Protokolü - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazilere Ortak Hizmet Protokolü

Şehit Aileleri ve Gazilere Ortak Hizmet Protokolü
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TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği ile Harp Malulü Gaziler Derneği Manisa Şubesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerde iş birliği kararı aldı. Görüşmede ortak projeler ve koordineli çalışma vurgulandı.

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla iş birliği toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede ortak projeler ve koordineli çalışma kararı öne çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Metin Yılmaz ile İzmir Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/Engelli İşleri Uzmanı İlker Uğurveren, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Manisa genelinde şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetler, sosyal destek çalışmaları ve kurumlar arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Kamu yararına faaliyet gösteren iki köklü kuruluşun gerçekleştirdiği görüşmede, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak faaliyetlerin artırılması ve Manisa'da yürütülecek çalışmalarda koordinasyon içinde hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, bu emanete hizmet eden tüm kurumlarla güçlü iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Kıyışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın yıllardır şehit aileleri ve gazilere sunduğu desteklerin büyük değer taşıdığını ifade ederek, vakıf heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Metin Yılmaz ise vakıf olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Manisa'da dernekle kurulacak güçlü iş birliğinin örnek çalışmalara vesile olacağına inandıklarını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşılması, Manisa'da şehit aileleri ve gaziler yararına gerçekleştirilecek ortak çalışmaların artırılması yönündeki kararlılığın vurgulanması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Manisa, Yerel, İzmir, TSK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Aileleri ve Gazilere Ortak Hizmet Protokolü - Son Dakika

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