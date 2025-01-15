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TSO Başkanı'ndan İhale Kanunlarına Eleştiri

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Van TSO Başkanı Takva, antidemokratik ihalelere dikkat çekti, şeffaflığın demokrasideki rolünü vurguladı.

15.01.2025 13:08
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, " Türkiye'de en fazla antidemokratik uygulamalardan biri ihale kanunlarıdır. Kamunun mal ve hizmet alımları konusunda şeffaflığı yakalamadığı sürece biz ülkemizde demokrasiden bahsedemeyiz" dedi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Sayman Üye Burak Gültepe, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Borak, Kadir Gülgeldi ve Reşit Yaren, basın ile biraraya gelerek 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi, 2025 yılı hedeflerini paylaştı.

Van TSO, 2024 yılında 60 milyon 369 bin 209 lira 69 kuruş gelir elde ederken, 53 milyon 824 bin 854 lira 60 kuruş harcama yaptı. 2024 yılında Van'da 872 yeni firma kurulurken 270 firma ise kapandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, şunları söyledi:

"Biz bunu her yıl yapıyoruz. Biz bunu bir şeffaflık iklimine de dönüştürmek istiyoruz. Faaliyet göstergelerimiz en az rakamsal olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın girişine asılacaktır. Bir yıl boyunca Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin verdiği aidatların ne kadar olduğu ve bu aidatların hangi kalem başlıklarında harcandığı kapımızın girişine asıyoruz. Bunu Türkiye'de yapan başka bir meslek odası yok. Türkiye'de demokratikleşme diyoruz, demokratikleşmeyi salt siyasal anlamdaki değişim dönüşüm ya da halkların kardeşliği temelinde ele almamak lazım. Demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri de şeffaflıktır. Bir kurumu, bir meslek odasını kim yönetiyorsa yönetsin. Hangi siyasi görüşten olursa olsun eğer onu gerçekten hesap verilebilir düzeyde yönetiyor ve bu hesabı da verebiliyorsa bana kalırsa en demokrat kuruluş odur, en hesap verebilirliğiyle odur, en toplumsal barışa katkı sunabileni de odur.

Mesele ben sıklıkla şunu söylüyorum. Türkiye'de en fazla antidemokratik uygulamalardan biri, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri Türk-Kürt kardeşliğinin tesisi değil, ihale kanunlarıdır. AK Parti'nin 2002 yılından bugüne kadar belki de ilerleyemediği tek alanlardan biri budur. Bir adım ileri, iki adım geri, kamunun mal ve hizmet alımları konusunda şeffaflığı yakalamadığı sürece biz ülkemizde demokrasiden bahsedemeyiz. İleri demokrasi dediğim ülkeler bizim gibi düşünen ülkeler değil, hesap verebildikleri ölçüde ileri demokratik bir düzeye ulaşıyorlar. Biz onu da yanlış anlıyoruz. Bizler her sene bu yüzden ülkemizin en doğusu Van'dan hesap verebilirlik açısından demokrasiye de katkı sunuyoruz."

TSO Başkanı\'ndan İhale Kanunlarına Eleştiri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TSO Başkanı'ndan İhale Kanunlarına Eleştiri - Son Dakika

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