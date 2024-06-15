TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'dan Kurban Bayramı ve Babalar Günü Kutlama Mesajı

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TŞOF Başkanı Apaydın'ın mesajında, "Sevgi, huzur ve bereket dolu bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerde manevi değerlerin ön planda olduğu bir birlikteliğe adım atıyoruz. Kurban Bayramı kalplerimizi bir araya getirip paylaşma ve dayanışma duygularımızı yoğunlaştırdığımız özel bir zamandır. Bu vesileyle birbirimize daha çok sarılmak, hoşgörü dolu bir ortamda bulunmak için güzel bir fırsat sunar. Kurban Bayramı vesilesiyle dargınlıkları ve küslüğü bir kenara bırakıp affetmeyi, barışmayı ve tüm güzel duyguların kalplerimize hakim olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu müstesna günlerde seyahat ederken olası yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli ve duyarlı olunmasını özellikle istirham ediyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı.

"Baba bir çınardır gölgesi yeter"

Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen Babalar Günü'nü de kutlayan Apaydın, "Her yıl dünya genelinde Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. Hem bayram tatili hem de karne tatili derken babalarımın gönlünü hoş etmeyi unutmayalım. Nitekim anne ve babaya hürmet, milli ve manevi değerlerimizin de bir gereğidir. Ailenin temel direği olan, gücün ve güvenin sembolü olan babalarımız bir çınar ağacı gibidir, gölgesi yeter. Ömrünü evlatlarına adayan kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularla kutluyor, tüm babalara sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA