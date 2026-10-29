TŞOF toplantısında korsan taşımacılıkla mücadelenin hukuki yol haritası ele alındı - Son Dakika
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TŞOF toplantısında korsan taşımacılıkla mücadelenin hukuki yol haritası ele alındı

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TŞOF toplantısında korsan taşımacılıkla mücadelenin hukuki yol haritası ele alındı
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TŞOF'ta Yiğiner başkanlığında düzenlenen toplantıda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla korsan taşımacılıkla mücadelede izlenecek hukuki yol haritası ele alındı. Yiğiner, taksici esnafının haklarının korunacağını vurguladı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunda (TŞOF), TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında büyükşehirlerde faaliyet gösteren merkez şoförler odalarının başkanları ve avukatların katılımıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında büyükşehirlerde faaliyet gösteren merkez şoförler odalarının başkanları ve avukatların katılımıyla düzenlenen toplantıda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin kararı ile korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında izlenecek hukuki yol haritası ele alındı.

Yiğiner, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin kararı başta olmak üzere, taksici esnafını doğrudan ilgilendiren korsan taşımacılıkla mücadele ve devam eden hukuki süreçlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda, hukukçular tarafından mahkeme kararının hukuki boyutları ve muhtemel etkilerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Yiğiner, bu değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek hukuki adımların ve izlenecek yol haritasının oda başkanlarıyla istişare edildiğini ifade etti.

Korsan taşımacılıkla mücadelede hukuki ve kurumsal çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Yiğiner, taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, katılım ve katkılarından dolayı oda başkanları ile avukatlara teşekkür ederek, "Taksici esnafımızın ekmeğini, emeğini ve alın terini korumak, hak ve menfaatlerini savunmak adına hukuki ve kurumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Mehmet YiğinerİstanbulOtomobilGüncelYerelTeskSon Dakika

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