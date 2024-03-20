TSYD, DAİMFED\'e Yeni Şube Binaları İçin Teşekkür Etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) yönetimi, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) desteğiyle kavuştukları yeni şube binaları için teşekkür etti.
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuk ettikleri TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.
Ziyarette konuşan Başkan Karslıoğlu, sporun öneminin ve bileşenlerinin çalışmalarının öneminin farkında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda kısa süre önce Yangın felaketi sonucu büyük zarar gören TSYD Adana Şubesinin yapımını üstlendik. Sosyal sorumluluk gereği yaptığımız bu çalışmamızın TSYD Genel Başkan düzeyinde değerlendirilmesi DAİMFED olarak memnuniyet verici bir gelişmedir. Buda yaptığımız ve yapımında sorumluluk aldığımız işin isabetini ortaya koymuştur. TSYD'ye gerek genelinde gerekse Adana bazında başarılar diliyoruz. İş birliğimiz ve istişarelerimiz bundan sonrada devam edecektir" dedi.
TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, DAİMFED'in TSYD Adana Şubesine katkılarının, yardımlarının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda DAİMFED 'e müteşekkiriz. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun hassasiyeti ve engin öngörüsü sonucu TSYD Adana Şubemiz güzel bir binaya kavuşmuş oldu. DAİMFED ve tüm yönetim ekibiyle birlikte her türlü iş birliğine bizlerde açığız" diye konuştu.
TSYD'den DAİMFED'e teşekkür
TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber de DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve tüm federasyon üyelerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Bizlere çok önemli bir katkı yaptılar. TSYD binamız daha ferah ve modern bir hale geldi. TSYD olarak bizlerin çalışma amacı spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği sağlamaktır" dedi. - ADANA
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