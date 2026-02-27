TTK Armutçuk'ta Üretim Yeniden Başlayabilir - Son Dakika
TTK Armutçuk'ta Üretim Yeniden Başlayabilir

27.02.2026 12:28
Mahkeme, TTK Armutçuk Müessesesi için yürütmeyi durdurma kararı vererek üretimin yeniden başlamasını sağladı.

(ZONGULDAK) - İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 16 Ocak 2026'da üretimi durdurulan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi için açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından müessesede üretimin yeniden başlatılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan rapor doğrultusunda, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle 16 Ocak 2026 tarihinde üretim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bunun üzerine TTK tarafından Karadeniz Ereğli İş Mahkemesi'nde kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açıldı. Mahkemenin talebi doğrultusunda görevlendirilen iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporların olumlu olduğu bildirildi.

Davanın bugün yapılan ikinci duruşmada, TTK vekilleri ile bakanlık avukatları bilirkişi raporlarına ilişkin beyan ve savunmalarını sundu. Bakanlık tarafının ikinci bilirkişi raporuna yönelik itirazı hakim tarafından yerinde görülmeyerek reddedildi.

Mahkeme heyeti, dosyaya sunulan iki bilirkişi raporunun da müessese lehine değerlendirmeler içermesini dikkate alarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, adli sürecin tamamlanmasının ardından TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde üretim faaliyetlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Duruşmayı, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve şube yöneticileri izledi.

Öte yandan üretimi durdurulan Kozlu, Üzülmez ve Karadon müesseselerine ilişkin olarak Zonguldak İş Mahkemesi'nde görülen yürütmenin durdurulması davasının ikinci duruşmasının 5 Mart 2026 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Yerel Haberler, Zonguldak, Mahkeme, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

