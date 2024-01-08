Kozlu\'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 8 işçi, kuyu başında dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışan 8 maden işçisi, metan gazı zehirlenmesi ve göçük sonucu yaşamını yitirdi. Şehit madenciler, facianın 11'inci yıl dönümünde 'kuyubaşı' olarak tabir edilen ocak girişinde sabah vardiyası öncesi dualarla anıldı. Törene, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı. TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, 11 yıl önce hayatını kaybeden 8 maden işçisini rahmetle andıklarını ifade ederek, ailelerine, yakınlarına ve tüm madenci camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Aslanbuğa 11 yıl önce Kozlu'da yaşanan facia ile yüreklerinin yandığını ifade ederek, 8 maden şehidini sevgi, saygı ve şükranla andıklarını söyledi. Madenlerde taşeron istemediklerini ifade eden Arslanbuğa, "Bizler yerin metrelerce altında canımızı ortaya koyarak taşkömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için mücadele veriyoruz. O nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin bizler için önemi ve kıymeti büyük. Maden ocaklarında taşeron belasının olmayacağını 8 madenci kardeşimizi kaybetmeden önce de söyledik. Madenler devlet eliyle işletilmelidir. Bunun sonucunda Somada, Karadon'da, Ermenekte ve burada ağır bedeller ödedik. Yaptığımız mücadele ve ödediğimiz bedeller sonucu taşeron belasını devlet ocaklarından attık. Bunun için maalesef bedeller ödedik. Maden işçisi artık bedel ödemek istemiyor. Maden işçisi, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla uygulandığı ocaklarda ülkesi için üretmek istiyor" dedi.

Konuşmaların ardından şehit maden işçileri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. - ZONGULDAK