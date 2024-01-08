 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kozlu'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozlu'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 8 işçi, kuyu başında dualarla anıldı. Şehit madenciler, facianın 11'inci yıl dönümünde 'kuyubaşı' olarak tabir edilen ocak girişinde sabah vardiyası öncesi dualarla anıldı. Törene, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kozlu\'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı
08.01.2024 - 15:53,
Abone Ol

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada hayatını kaybeden 8 işçi, kuyu başında dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışan 8 maden işçisi, metan gazı zehirlenmesi ve göçük sonucu yaşamını yitirdi. Şehit madenciler, facianın 11'inci yıl dönümünde 'kuyubaşı' olarak tabir edilen ocak girişinde sabah vardiyası öncesi dualarla anıldı. Törene, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı. TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, 11 yıl önce hayatını kaybeden 8 maden işçisini rahmetle andıklarını ifade ederek, ailelerine, yakınlarına ve tüm madenci camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Aslanbuğa 11 yıl önce Kozlu'da yaşanan facia ile yüreklerinin yandığını ifade ederek, 8 maden şehidini sevgi, saygı ve şükranla andıklarını söyledi. Madenlerde taşeron istemediklerini ifade eden Arslanbuğa, "Bizler yerin metrelerce altında canımızı ortaya koyarak taşkömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için mücadele veriyoruz. O nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin bizler için önemi ve kıymeti büyük. Maden ocaklarında taşeron belasının olmayacağını 8 madenci kardeşimizi kaybetmeden önce de söyledik. Madenler devlet eliyle işletilmelidir. Bunun sonucunda Somada, Karadon'da, Ermenekte ve burada ağır bedeller ödedik. Yaptığımız mücadele ve ödediğimiz bedeller sonucu taşeron belasını devlet ocaklarından attık. Bunun için maalesef bedeller ödedik. Maden işçisi artık bedel ödemek istemiyor. Maden işçisi, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla uygulandığı ocaklarda ülkesi için üretmek istiyor" dedi.

Konuşmaların ardından şehit maden işçileri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Kaza, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozlu'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kozlu'da hayatını kaybeden 8 maden işçisi dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement