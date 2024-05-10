TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Başkan Şener Söğüt Öğrencilere Seslendi - Son Dakika
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Başkan Şener Söğüt Öğrencilere Seslendi

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı\'nda Başkan Şener Söğüt Öğrencilere Seslendi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilere hitap ederek Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında olduğunu ve onlara destek olacaklarını söyledi.

10.05.2024 14:24  Güncelleme: 14:30
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilere seslenen Başkan Şener Söğüt, "Türkiye'nin geleceği sizlerin omuzunda. Sizler üretecek, en büyük destekçiniz de biz olacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birlikte düzenledikleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri, kesilen açılış kurdelesinin ardından okul içerisinde öğrencilerin icatlarını sergilediği stantları gezdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güçlü Türkiye için gençlerin eğitim ve üretimlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Bilim ve sanat yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz. Bugün de gördük ki; geleceğimiz gerçekten emin ellerde. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Bu seferberliğimiz de her zaman sürecek. Gençlerimizin bu süreçte de hayallerinin peşinden koşması, hayallerinden vazgeçmemesi önemli" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Başkan Şener Söğüt Öğrencilere Seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Başkan Şener Söğüt Öğrencilere Seslendi - Son Dakika
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