Tuğamiral Gücüyen Karadeniz Komutanı Oldu
Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine başladı ve Vali Tavlı'yı ziyaret etti.
Sahil Güvenlik(SG) Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Gökmen Gücüyen, yeni görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevinden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Gücüyen, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Tuğamiral Gücüyen ile Vali Tavlı bir süre görüştü. Vali Tavlı, Tuğamiral Gücüyen'e başarılar dileyerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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