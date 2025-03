Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken duyduğu ilgi nedeniyle vatman eğitimi almaya başlayan Tuğba Çörtük, uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından 10 yıldır hayali olan mesleği yapıyor.

Mesleğini büyük bir tutkuyla yapan Tuğba Çörtük, kadınların her alanda var olabileceğini belirterek, ilk başlarda kadın vatman fikrine alışık olmayan bazı yolcuların şaşkınlık yaşadığını ancak zamanla bu algının değişmeye başladığını ifade etti. Uzun, yoğun bir eğitim sürecinden geçen ve sınavları başarıyla tamamlayan Çörtük, 10 yıldır vatman olarak çalıştığını söyledi. Çörtük, "Bu mesleği seçmemin asıl nedeni çok hevesliydim, çok merakım vardı. O yüzden kendimi bir anda tabii sınavın içinde buldum. Kazanınca da birkaç yıl eğitim aldım. Ondan sonra da vatman olarak 10 yıldır devam ediyorum. 2014 yılında metroya girdiğimde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Tabii o mesleğin de bana getirisi; çok güzel silah kullanmayı öğrendim. Benim metrolara ilgim vardı. Burada da sınav açılınca direkt sınava girip kazandım ve şu an 10 yıldır sürücü olarak devam ediyorum" dedi.

Kadınların istek ve azmi olduğunda her işin üstesinden geleceğini aktaran Çörtürk, "Toplumda kadınların bu tarz işlerde zorlanacağına dair bir algı var ama aslında yeterince istek ve azim olduğunda her işin üstesinden gelinebilir. İlk başladığımda bazı yolcular şaşkınlıkla karşılıyordu ama artık alışıldı. Kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösterdikçe bu algı da değişecek" ifadelerini kullandı.

Çörtük, "Bizim toplumumuza göre vatmanlık biraz zor, kadının yapamayacağı bir iş gibi gözüküyor. Ama içine girdiğin zaman, bir de kadın isterse zaten her şeyin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir meslek, seviyorum. Her kadının da yapabileceğini, yani insanların ya da bayanların gözlerinin korkmadığı takdirde her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İşin açığı tabii dışarıdaki insanlar birazcık tedirgin de olabiliyorlar. Çok hoşlarına da gidiyor, tebrik de edebiliyorlar. Hatta ilk başladığım zamanlarda bir erkek gelip 'Siz mi kullanacaksınız?' deyip kapıyı açtı. Ben de 'Evet ben kullanacağım' dedim. 'O zaman ben sizin trene binmem' dedi. Ben de 'Tabii bir sonraki trene binebilirsiniz' diye uyarmıştım. Yani toplum olarak biraz ön yargımız var bayanların bu tarz işleri, daha ağır işleri yapmasına karşı ama dediğim gibi inşallah daha da çoğalacağız. Daha da güzel günler bizi bekliyor olacak. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin, yeter ki içindeki o gücü hissetsin" diye konuştu. - ANKARA