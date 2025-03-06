Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir

Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra vatmanlık eğitimi alan Tuğba Çörtük, 10 yıldır hayalini gerçekleştirdiği mesleği büyük bir tutku ile sürdürüyor. Kadınların her alanda başarılı olabileceğine vurgu yapan Çörtük, özellikle toplumsal ön yargılarla mücadele ettiğini ifade etti.

06.03.2025 11:54  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken duyduğu ilgi nedeniyle vatman eğitimi almaya başlayan Tuğba Çörtük, uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından 10 yıldır hayali olan mesleği yapıyor.

Mesleğini büyük bir tutkuyla yapan Tuğba Çörtük, kadınların her alanda var olabileceğini belirterek, ilk başlarda kadın vatman fikrine alışık olmayan bazı yolcuların şaşkınlık yaşadığını ancak zamanla bu algının değişmeye başladığını ifade etti. Uzun, yoğun bir eğitim sürecinden geçen ve sınavları başarıyla tamamlayan Çörtük, 10 yıldır vatman olarak çalıştığını söyledi. Çörtük, "Bu mesleği seçmemin asıl nedeni çok hevesliydim, çok merakım vardı. O yüzden kendimi bir anda tabii sınavın içinde buldum. Kazanınca da birkaç yıl eğitim aldım. Ondan sonra da vatman olarak 10 yıldır devam ediyorum. 2014 yılında metroya girdiğimde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Tabii o mesleğin de bana getirisi; çok güzel silah kullanmayı öğrendim. Benim metrolara ilgim vardı. Burada da sınav açılınca direkt sınava girip kazandım ve şu an 10 yıldır sürücü olarak devam ediyorum" dedi.

Kadınların istek ve azmi olduğunda her işin üstesinden geleceğini aktaran Çörtürk, "Toplumda kadınların bu tarz işlerde zorlanacağına dair bir algı var ama aslında yeterince istek ve azim olduğunda her işin üstesinden gelinebilir. İlk başladığımda bazı yolcular şaşkınlıkla karşılıyordu ama artık alışıldı. Kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösterdikçe bu algı da değişecek" ifadelerini kullandı.

Çörtük, "Bizim toplumumuza göre vatmanlık biraz zor, kadının yapamayacağı bir iş gibi gözüküyor. Ama içine girdiğin zaman, bir de kadın isterse zaten her şeyin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir meslek, seviyorum. Her kadının da yapabileceğini, yani insanların ya da bayanların gözlerinin korkmadığı takdirde her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İşin açığı tabii dışarıdaki insanlar birazcık tedirgin de olabiliyorlar. Çok hoşlarına da gidiyor, tebrik de edebiliyorlar. Hatta ilk başladığım zamanlarda bir erkek gelip 'Siz mi kullanacaksınız?' deyip kapıyı açtı. Ben de 'Evet ben kullanacağım' dedim. 'O zaman ben sizin trene binmem' dedi. Ben de 'Tabii bir sonraki trene binebilirsiniz' diye uyarmıştım. Yani toplum olarak biraz ön yargımız var bayanların bu tarz işleri, daha ağır işleri yapmasına karşı ama dediğim gibi inşallah daha da çoğalacağız. Daha da güzel günler bizi bekliyor olacak. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin, yeter ki içindeki o gücü hissetsin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara, Ulaşım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Tuğba Çörtük: Kadınlar Her Alanda Başarabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.