Tuğçe Cıngıllıoğlu\'ndan Örnek Davranış: Kazandığı Ödülü Kızılay\'a Bağışladı

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Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren Erciyes Koleji öğrencisi Tuğçe Cıngıllıoğlu, kazandığı para ödülünü Kızılay'a bağışlayarak örnek bir harekete imza attı.

Kızılay Haftası münasebetiyle Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Türk Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Jüri Başkanı ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ile çok sayıda Kızılay gönüllüsü ve öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. Yarışmada 3. olarak 5 bin liralık para ödülünün sahibi olan öğrenci Tuğçe Cıngıllıoğlu, kazandığı ödülü Kızılay'a bağışladı.

Kendisine verilen ödül zarfını Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel'e teslim eden Cıngıllıoğlu, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. - KAYSERİ