Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Kepez ilçesinde bulunan Huzurevine babalar günü ziyareti yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette, huzurevinde bulunan vatandaşlara karanfil hediye edilerek Babalar Günü kutlandı. Tuğgeneral Özfidan, kadın erkek tüm yaşlılarla tek tek ilgilenip sohbet etti. Ziyarette Jandarma personelinden oluşan müzik grubu şarkılarla huzurevinde bulunan vatandaşlara mini konser vererek mutluluklarına ortak oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Babalar Günü, Jandarma, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tuğgeneral Özfidan huzurevinedeki babaları unutmadı - Son Dakika

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