Tuğgeneral Şen, Manisa'da Göreve Başladı - Son Dakika
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Tuğgeneral Şen, Manisa'da Göreve Başladı

Tuğgeneral Şen, Manisa\'da Göreve Başladı

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Ünlü'yü ziyaret etti ve güvenlik toplantısı yaptı.

16.09.2024 15:49
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İlhan Şen görevine başlayarak ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü'ye gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının 16 Ağustos 2024 tarihli Kararnamesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Şen, Muş İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ettiğini, 2022-2024 yıllarında arasında Azerbaycan Bakü Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptığını, bundan sonraki süreçte de güvenli ve huzurlu bir Manisa için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Vali Ünlü, Tuğgeneral İlhan Şen'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Manisa'nın güvenliğini ve huzurunu artırmak için yapılacak çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuğgeneral Şen, Manisa'da Göreve Başladı - Son Dakika

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