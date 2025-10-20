TÜGVA Kütahya'ya Yeni Temsilci atandı - Son Dakika
20.10.2025 11:42
Mehmet Zeybek, TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği görevine seçildi. Coşkun'a teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği görevine Mehmet Zeybek seçildi.

Görevi devralan Zeybek, tek liste ile gidilen genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, "Görevi devralırken kardeşliğimizi devretmiyoruz. Bu dava yolunda ter döküp sonra aynı safın önünde takım elbiseyle durduğumuz, omuz omuza nice hizmete koştuğum, samimiyetiyle ve gayretiyle her zaman örnek olan can kardeşim, yol arkadaşım, önceki dönem il temsilcimiz Said Furkan Coşkun'a gönülden teşekkür ediyorum. Biz senden razıyız, Rabbim de senden razı olsun" diye belirtti.

Coşkun, Zeybek'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Zeybek, Sivil Toplum, Politika, Magazin, Yerel, Son Dakika

TÜGVA Kütahya'ya Yeni Temsilci atandı
