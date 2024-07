TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

DÜZCE(İHA) – TÜGVA yaz okullarında eğitim gören öğrenciler, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gösterdiği hassasiyeti her yaştan vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. Düzce Belediyesinin Kurtsuyu'nda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin son misafirleri TÜGVA Düzce Şubesi'nin yaz okullarında eğitim gören öğrenciler oldu. 200 öğrenciden oluşan grup ilk olarak veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sokak hayvanları için uygulanan tedaviler hakkında da bilgilendirilen çocuklar, daha sonra köpeklerin bulunduğu kafes alanlarına geçerek can dostlarla bir araya geldi. Merkezin her bölgesini gezen çocuklar tesisleri çok beğenirken, TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, tesisi çok güzel bulduklarını, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek uygulandığını gördüklerini belirterek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye böyle bir yapıyı şehre kazandırdığı için teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ise öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, herkesi hayvan konukevini görmeye beklediklerini ile getirdi. - DÜZCE